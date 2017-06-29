North Korea’s military power
The soldiers and weapons of the North Korea military
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North Korean soldiers march in a military parade in Pyongyang, North Korea April 15, 2017
(REUTERS/Damir Sagolj )
north-korean-soldiers-march-in-a-military-parade-in-pyongyang,-north-korea-april-15,-2017
Missiles are driven past the stand with North Korean leader Kim Jong Un during a military parade in Pyongyang, April 15, 2017.
(REUTERS/Sue-Lin Wong)
missiles-are-driven-past-the-stand-with-north-korean-leader-kim-jong-un-during-a-military-parade-in-pyongyang,-april-15,-2017.
North Korean soldiers during a military parade in Pyongyang, North Korea April 15, 2017
(REUTERS/Damir Sagolj)
north-korean-soldiers-during-a-military-parade-in-pyongyang,-north-korea-april-15,-2017
Military vehicles carry missiles with characters reading “Pukkuksong” during a military parade in Pyongyang April 15, 2017
(REUTERS/Damir Sagolj)
military-vehicles-carry-missiles-with-characters-reading-“pukkuksong”-during-a-military-parade-in-pyongyang-april-15,-2017
North Korean soldiers on a vehicle carrying rockets in Pyongyang, April 15, 2017
( REUTERS/Damir Sagolj )
north-korean-soldiers-on-a-vehicle-carrying-rockets-in-pyongyang,-april-15,-2017
North Korean soldiers march with bayonets during a military parade in Pyongyang, North Korea April 15, 2017
(REUTERS/Damir Sagolj)
north-korean-soldiers-march-with-bayonets-during-a-military-parade-in-pyongyang,-north-korea-april-15,-2017
A soldier salutes from atop an armored vehicle during a military parade in Pyongyang April 15, 2017
(REUTERS/Damir Sagolj)
a-soldier-salutes-from-atop-an-armored-vehicle-during-a-military-parade-in-pyongyang-april-15,-2017
Missiles are driven past the stand with North Korean leader Kim Jong Un during a military parade in Pyongyang, April 15, 2017
(REUTERS/Damir Sagolj )
missiles-are-driven-past-the-stand-with-north-korean-leader-kim-jong-un-during-a-military-parade-in-pyongyang,-april-15,-2017
Missiles during a military parade marking the 105th birth anniversary of North Korea’s founding father, Kim Il Sung, in Pyongyang, April 15, 2017
(REUTERS/Sue-Lin Wong)
missiles-during-a-military-parade-marking-the-105th-birth-anniversary-of-north-korea’s-founding-father,-kim-il-sung,-in-pyongyang,-april-15,-2017
North Korean leader Kim Jong Un applauds during a military parade in Pyongyang April 15, 2017
(REUTERS/Damir Sagolj )
north-korean-leader-kim-jong-un-applauds-during-a-military-parade-in-pyongyang-april-15,-2017