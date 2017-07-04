Strong Thunderstorms in Southern Sussex Counties till 5:30pm

SPECIAL WEATHER STATEMENT UNTIL 5:30PM EDT TUE – .A STRONG THUNDERSTORM WILL AFFECT SOUTHERN SUSSEX COUNTY… 433 PM EDT, A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER GEORGETOWN, MOVING SOUTHEAST AT 10 MPH. THE STORM WAS ALSO EXPANDING TO THE WEST AND SOUTH. WINDS UP TO 40 MPH AND PEA SIZE HAIL ARE POSSIBLE WITH THIS STORM.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE… GEORGETOWN, MILLSBORO, LAUREL, DELMAR, SELBYVILLE, DAGSBORO, SYCAMORE, GUMBORO, LONG NECK AND FRANKFORD.
TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY CAUSE LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM. LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.