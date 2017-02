Ten Phillies will play in the 2017 Classic: center fielder Odubel Herrera, shortstop Freddy Galvis and right-handers Jeanmar Gomez and Edubray Ramos (Venezuela), right-hander Hector Neris (Dominican Republic), right-hander Pat Neshek (United States), catcher Jorge Alfaro (Colombia), left-hander Nick Fanti (Italy), right-hander Kenny Koplove (Israel) and right-hander Nick Pivetta (Canada).