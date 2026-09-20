Delaware Primary Election Results Certified
September 20, 2026/
On Friday the Delaware Department of Elections certified Tuesday’s Primary Election results. Now that the races are set for the November General Election – voters can begin to think about early voting – again. Early voting for the General Election will begin on Thursday, October 22.
General Election Early Voting Dates & Times:
- October 22, 2026 – October 24, 2026, 7 a.m. – 7 p.m.
- October 25, 2026 – NO EARLY VOTING
- October 26, 2026 – October 27, 2026, 7 a.m. – 7 p.m.
- October 28, 2026 – November 1, 2026, 11 a.m. – 7 p.m.
Sussex County Early Voting Sites
Confirmed locations are listed below.
|EARLY VOTING SITE NAME
|EARLY VOTING SITE ADDRESS
|DEPT OF ELECTIONS WAREHOUSE – GEORGETOWN
|542 S BEDFORD ST, GEORGETOWN, DE 19947
|DEPT OF ELECTIONS WAREHOUSE – SEAFORD
|200 ALLEN ST, SEAFORD, DE 19973
Travel Advisory: Allen Street is closed. Access the Early Voting Site by turning off Stein Hwy onto Dulaney St. Please see the map for details.
|ELLENDALE FIRE HALL
|302 MAIN ST, ELLENDALE, DR 19941
|INDIAN RIVER FIRE COMPANY – STATION #2
|25375 BANKS RD, MILLSBORO, DE 19966
|LAUREL FIRE HALL
|205 W 10TH ST, LAUREL, DE 19956
|MARGARET ROLLINS COMMUNITY CENTER
|101 ADAMS AVE, LEWES, DE 19958
|MILLVILLE COMMUNITY CENTER
|32517 DUKES DR, MILLVILLE, DR 19967
|NASSAU VALLEY VINEYARD
|32130 WINERY RD, LEWES, DE 19958
|ROXANA FIRE HALL
|35943 ZION CHURCH RD, FRANKFORD, DE 19945
Kent County Early Voting Sites
Confirmed locations are listed below.
|EARLY VOTING SITE NAME
|EARLY VOTING SITE ADDRESS
|BPOE #1903 ELKS LODGE
|200 S SAULSBURY RD, DOVER, DE 19904
|FREDERICA SENIOR CENTER
|216 MARKET ST, FREDERICA, DE 19946
|HARRINGTON PARKS AND RECREATION
|114 E LIBERTY ST, HARRINGTON, DE 19946
|WYOMING UNITED METHODIST CHURCH
|216 WYOMING MILL RD, DOVER, DE 19904