Delaware Primary Election Results Certified

September 20, 2026/Mari Lou

On Friday the Delaware Department of Elections certified Tuesday’s Primary Election results. Now that the races are set for the November General Election – voters can begin to think about early voting – again. Early voting for the General Election will begin on Thursday, October 22.  

General Election Early Voting Dates & Times:

  • October 22, 2026 – October 24, 2026, 7 a.m. – 7 p.m.
  • October 25, 2026 – NO EARLY VOTING
  • October 26, 2026 – October 27, 2026, 7 a.m. – 7 p.m.
  • October 28, 2026 – November 1, 2026, 11 a.m. – 7 p.m.

 

Sussex County Early Voting Sites 
Confirmed locations are listed below.

EARLY VOTING SITE NAME EARLY VOTING SITE ADDRESS
DEPT OF ELECTIONS WAREHOUSE – GEORGETOWN 542 S BEDFORD ST, GEORGETOWN, DE 19947
DEPT OF ELECTIONS WAREHOUSE – SEAFORD 200 ALLEN ST, SEAFORD, DE 19973
Travel Advisory: Allen Street is closed. Access the Early Voting Site by turning off Stein Hwy onto Dulaney St.    Please see the map for details.
ELLENDALE FIRE HALL 302 MAIN ST, ELLENDALE, DR 19941
INDIAN RIVER FIRE COMPANY – STATION #2 25375 BANKS RD, MILLSBORO, DE 19966
LAUREL FIRE HALL 205 W 10TH ST, LAUREL, DE 19956
MARGARET ROLLINS COMMUNITY CENTER 101 ADAMS AVE, LEWES, DE 19958
MILLVILLE COMMUNITY CENTER 32517 DUKES DR, MILLVILLE, DR 19967
NASSAU VALLEY VINEYARD 32130 WINERY RD, LEWES, DE 19958
ROXANA FIRE HALL 35943 ZION CHURCH RD, FRANKFORD, DE 19945

 

Kent County Early Voting Sites 
Confirmed locations are listed below.

EARLY VOTING SITE NAME EARLY VOTING SITE ADDRESS
BPOE #1903 ELKS LODGE 200 S SAULSBURY RD, DOVER, DE 19904
FREDERICA SENIOR CENTER 216 MARKET ST, FREDERICA, DE 19946
HARRINGTON PARKS AND RECREATION 114 E LIBERTY ST, HARRINGTON, DE 19946
WYOMING UNITED METHODIST CHURCH 216 WYOMING MILL RD, DOVER, DE 19904

 

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