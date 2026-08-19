General Surgery Services Added at Lewes Healthcare Campus

As Sussex County continues to experience significant population growth and increasing demand for specialty medical care, Atracare is adding general surgery services at its Lewes healthcare campus. The services include consultations, outpatient procedures, minimally invasive techniques and robotic-assisted surgery when appropriate. General surgery can be used to diagnose and treat conditions including hernias, gallbladder disease, digestive disorders, skin cancers, soft tissue masses and breast conditions. The Lewes campus also offers primary care, urgent care and other specialty medical services.