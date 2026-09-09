Salisbury University to Hold Campus-wide EAS Exercise Friday, September 11
September 9, 2026/
Salisbury University holds an exercise for its Emergency Alert System (EAS) on Friday, September 11.
At approximately 10 a.m., University Police will start the campus’ emergency siren. The exercise also includes office and classroom computers, email, SU video monitors and text/SMS notification.
To learn more about SU’s emergency notification system, visit www.salisbury.edu/police/emergency/emergency-alert-system.aspx.
For more information about emergency preparedness and procedures, visit www.salisbury.edu/police/emergency/index.aspx.