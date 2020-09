WGMD Radio Flea Market 9-12-20

Melva – 302-228-0296

– King size bedroom suite – Headboard, frame, dresser & mirror – $350

– 3 cushion olive green sofa with claw feet – $300

Lorraine – 302-684-0535

– Brand new never used Roomba – $100

– Black Wilson women’s leather Jacket – $75

Bill – 908-202-5056

– Stealth Sutech Lawn Mower 10.5 hp with aluminum grass catcher

– Billy Goat leaf blower on wheels 5 hp

– Troybuilt Snowblower 8.5 hp

$1200 FOR ALL THREE

Phyllis – 410-627-4059

– Equilizer Sway control hitch – 12000 lbs max trailer weight – $325

Patty – 302-253-8030

– Medical Chair with two trays – $300 obo

Buck – 301-758-9885

-1989 Jeep wrangler Sahara 5-speed – $3300

Jeff – 443-513-1158

– 92 Damon Challenger 32.5 ft Motor home – $5000 firm

Eddie – 302-245-8133

– 2000 Mercury Sable – 120.000 miles, new tire – $1400 obo

Vicky – 302-645-2790

– Bic turntable model 80Z – $50

– Sherwood Receiver model S725OCP – $50

– Women’s coats – 1x to 4x – $25

Vonda – 302-945-4961

– 3 clam rakes – $30 each

– Small crab pots – $3 each

– Canning jars – $3 a case

Doug – 302-542-9500

– 18 ft round pool cover – NEW – $40

– Metal 55 gallon drums – $30 each

– Medium pet crate – 32x22x23 – $40

Keen – 302-245-1639

– 9 EZ Breeze Windows – $695

Ron – 410-430-7882

– Double door fridge – $50

– 3 burner gas range – $50

– 2 30 inch barstools – $20