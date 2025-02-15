Talk of Delmarva Radio Flea Market 02/15/25
February 15, 2025/
Bob – 302-384-0788
– Elby Model S1 E-Bike, Brand new – $1500
Mike – 610-608-2820
– 12 Vera Bradley Handbags, almost new – $200 for all / $20 each
Tom – 302-270-3180
– FREE: Upright piano
Penny – 302-420-1130
– Adult Disney nightshirt – $35
– Blue blown-glass swan – $25
Doug – 302-396-3268
– Frigidaire side by side Fridge/freezer, 3 years old – $575
Jill – 302-645-1732
– LOOKING FOR: A licensed and insured company to install a new vent for dryer